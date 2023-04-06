Можливі переговори з росією щодо Криму: у Зеленського уточнили гучну заяву

Сибіга уточнив, що переговори щодо Криму – це лише ймовірна опція, але мета залишається єдина – його деокупація

Жодних територіальних компромісів у України з росією не може бути. Саме тому Крим, як і всі інші окуповані агресором території, буде повернуто.

Про це у коментарі для українського ВВС розповів заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга, зазначивши, що переговори щодо Криму — лише можлива опція, проте мета залишається незмінною — повернення півострова до складу України.

"Усі землі мають бути повернені, жодних територіальних компромісів. Коли ми досягаємо стратегічних цілей, коли ми, наприклад, виходимо на адмінкордон, ми кажемо, що потенційно може відкриватися дипломатична сторінка про повернення Криму. Але я зовсім не виключаю і військовий спосіб", — пояснив він.

Нагадаємо, що напередодні Financial Times оприлюднило гучну заяву Сибіги, в якій він повідомив, що українська сторона готова до діалогу з росією щодо статусу Криму. Крім того, він наголосив, що переговори можливі виключно у випадку проведення успішного контрнаступу, до якого готуються Збройні сили України.

Також український чиновник відмітив, що ймовірність дипломатичних переговорів щодо Криму "не є причиною виключати сценарій воєнного звільнення території від російських окупантів".

Своєю чергою речник президента Сергій Никифоров у коментарі для Liga.net порадив у питанні щодо ймовірного повернення Україні до переговорного процесу з росіянами орієнтуватися виключно на слова лідера держави Володимира Зеленського.

"У цьому питанні (можливі перемовини з рф щодо окупованого Криму — ред.) слід орієнтуватися на слова президента України — верховного головнокомандувача", — наголосив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Володимир Зеленський прокоментував підготовку ЗСУ до контрнаступу та оцінив ймовірність звільнення Криму, а також інших українських територій.