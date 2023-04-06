путін насмішив новою вигадкою про "випадок з ЗСУ на фронті" (відео)

путін заявляється про жорстокість ЗСУ

Російський диктатор володимир путін не втомлюється вигадувати нові фейки про ЗСУ. Черговий перл пов’язаний з тим, що нібито українські військові знищують своїх військовослужбовців, які здалися в полон.

Про новий "випадок на фронті" путін розповів на зустрічі з ватажком бойовиків так званої "ДНР" денисом пушиліним. Президент країни-агресора повідав, що ВСУ начебто виявляє жорстокість не лише до ворога, а й до своїх.

"Вчора доповіли, що на одній із ділянок зіткнення 14 військовослужбовців України здалися в полон. Було вже пізно, кілька людей наших залишилися з ними, щоб зранку вивести їх із зони бойових дій. 300 снарядів противник поклав на одне місце, знищив усіх своїх військовослужбовців", — сказав путін.

Диктатор, доповнюючи вигадку, заявив, що російські окупанти також постраждали. Одразу він ще раз додав, що українські захисники "не шкодують навіть своїх".

"Але вони й своїх не шкодують, поводиться цинічно і жорстоко. Наше завдання відсувати їх на таку відстань, звідки вони не зможуть завдавати нам шкоди", — сказав російський президент пушиліну.

Чергова маячня путіна виглядає вкрай безглуздо, особливо після випадків, коли окупанти тікали з Херсона і стріляли по своїх, а також кидали тіла товаришів по службі на полі бою або позбавлялися їх, розстрілюючи потяги з трупами російських військових.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що путін на зустрічі з матерями учасників так званої "спецоперації" видав новий божевільний фейк про ЗСУ.