Під постійними обстрілами та без комунальних благ в Авдіївці ще лишається 4 дітей: родичі відмовляються їх вивозити

За останні два дні з Авдіївки евакуйовано четверо дітей, ще стільки ж лишається в місті через незгоду батьків на евакуацію.

Із трагедії, що сталася днями в Авдіївці (внаслідок обстрілу загинуло немовля з бабусею), зробили висновки не всі дорослі. В місті ще перебуває четверо дітей. У військовій адміністрації сподіваються евакуювати і їх.

"Ситуація в Авдіївці була і залишається важкою. Ворог не полишає спроб оточити місто, штурмові дії відбуваються по 40-50 разів на добу як з півдня, так і з півночі. Росіяни регулярно завдають авіаційних ударів, в місто залітає 4, 6, 8, а іноді 12 ракет, сотні обстрілів навколо Авдіївки. Майже кожного дня є поранені та загиблі серед місцевого населення, зокрема й протягом останніх днів. Загалом, станом на 6 квітняв місті залишилось цивільних трошки менш як 2000 осіб", — описав ситуацію "Телеграфу" голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Як вже повідомлялось, в місті, що перебуває в "червоній зоні", великий відсоток руйнувань. Наразі фактично немає жодної вцілілої будівлі.

"З комунальних благ – немає нічого. Подача води припинилась ще до початку повномасштабного вторгнення, коли під час обстрілу було перебито Донецьку фільтрувальну станцію і її не було змоги відновити. Тепла і газу з минулого року теж немає, як і світла. Пошкодження на електромережах ми ще спочатку намагались лагодити, навіть по кілька разів на день. Але згодом це стало неможливим. Мобільний зв'язок намагаємось потрошку тримати. Близько 25% працівників комунальних служб були змушені виїхати, бо за ними фактично велось полювання. Зараз генератор на вежі працює десь 10-12 годин на добу — в цей час зв'язок є", — уточнив керівник МВА.

І навіть постійна небезпека та відсутність будь-яких умов для нормального життя не спонукає людей виїжджати з міста. А деякі ще й тримають при собі дітей.

"На жаль, є діти, про яких ми можемо не знати, тому цифри постійно змінюються. Так сталося і минулого тижня, коли була інформація про п’ятьох дітей, а потім виявилось, що їх знову більше — 8. Буквально за останні два дні чотирьох з них ми вивезли. З тих, що залишились, зовсім маленьких немає – одному хлопцю 17 років, троє інших – діти шкільного віку. Ми дуже сподіваємось, що зможемо евакуювати і цих, і більше нікого не знайдемо, бо дітей ховають. А маленькі, до трьох років, - взагалі могли не перебувати на обліку", — додав Віталій Барабаш.

Керівник міської військової адміністрації повідомив, що багато дітей і в сусідніх з Авдіївкою населених пунктах. Там взагалі рахунок йде на десятки.

"По Торецькій громаді на загал декілька сотень дітей, в Очеретинський – трохи менше, ніж сто, в Мар’їнській та в інших, на жаль, теж є. Це переважно сільська місцевість і там взагалі дуже важко вмовляти людей виїздити та й вивозити їх. Але евакуація продовжується. Наша принципова позиція – ми вивозимо всіх виключно у броньованих капсулах. Бо небезпечно. А в Авдіївці вдень взагалі тихо не буває, і дорога з міста, десь 10-12 кілометрів на виїзд — постійно під ворожим вогнем. Тож ми не ризикуємо. Але в кожній громаді по-різному. Військовим адміністраціям допомагають і волонтери, і рятувальники, і поліціянти. Останні спеціально для евакуації приблизно з 14 березня створили спеціальну групу під назвою "Білі янголи". Головне, щоб у людей було бажання виїжджати, до чого ми їх активно закликаємо", — підсумував Віталій Барабаш.

Як повідомляв "Телеграф", уряд нещодавно ухвалив рішення про примусову евакуацію дітей з зони бойових дій, бо дорослі фактично тримають їх у заручниках, наражаючи на небезпеку. Але поки що вона здійснюється тільки з території Бахмуту. Зараз ведеться робота над тим, щоб запровадити примусову евакуацію ще у 13-ти громадах Донецької області.