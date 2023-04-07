Російська армія зазнала величезних втрат під Авдіївкою: актуальні карти боїв

Окупанти можуть створювати спеціальні ротні підрозділи "Шторм Z", аби підсилювати уже діючі армійські формування

Останні дні приносять досить гарні новини із Авдіївського напрямку. Після певних успіхів на цій ділянці фронті в ЗСУ відзвітували, що всього за кілька діб російські загарбники могли втратити тут до 4 тисяч представників особового складу. Однак позиційні бої тривають як під Авдіївкою, так і в інших "гарячих точках".

Детальніше про це повідомляють у свіжому зведенні аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Спеціалісти підкреслюють, що на окупованих територіях Донбасу росіяни могли почати створювати спеціальні ротні підрозділи "Шторм Z", який формують із новонабраних резервістів. В основному їх планують розгортати на лінії Донецьк — Авдіївка для підсилення окупаційної армії, яка регулярно зазнає невдач на цій ділянці фронту. Аналітики вважають, що подібні формування навряд чи зможуть покращити ситуацію, навіть попри можливі окремі тактичні просування.

Продовжуються бойові зіткнення й на інших напрямках. За минулу добу ворог не покидав спроб наносити удари на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Неспокійно, звісно, і в Бахмуті. Водночас із Криму росіяни вже могли передислокувати частину техніки, переживаючи через можливий наступ ЗСУ.

Карта бойових дій в Україні 07.04.2023

Схід України

6 квітня росіяни здійснили кілька обмежених наземних атак під Куп'янськом, Сватовим та Кремінною. Ймовірно, біля Діброви, що в 5 км від Кремінної, була зірвана українська спроба повернути втрачені позиції. При цьому ворог зазнав невдач поблизу Невського, Григорівки та Спірного. Фіксувалися бої під Дворічною, Піщаним та Стельмахівкою.

Карта бойових дій на сході України 07.04.2023

Продовжуються ворожі атаки і на Бахмутському напрямку. За допомогою геолокаційних кадрів вдалося дізнатися, що окупанти частково просунулися в центрі міста на північ від шосе T0504. Тим часом "вагнерівцям" серйозно дісталося під Іванівським, яке розташоване в 6 км від Бахмута. За минулу добу окупанти кілька разів намагалися атакувати Богданівку та Оріхово-Василівку, але зазнали невдач.

Карта боїв за Бахмут 07.04.2023

Особлива увага нині приділяється Авдіївці. Як уже згадувалося, саме на цьому відрізку фронту ворог всього за кілька днів міг втратити до 4 тисяч представників особового складу. Про це заявили у прес-центру військ Таврійського напрямку, підкреслює ISW. Більшість із цих окупантів свого часу проходили підготовку на території Білорусі, однак, як бачимо, протекторат "бацьки" не допоміг нікому. Фіксувалися також невдалі спроби атак армії рф під Новокалиновим, Північним, Первомайським, Мар'їнкою та самою Авдіївкою.

Лишається активним і Вугледарський напрямок, однак всі російські джерела, котрі розповідають про наступальну активність своїх військових, цілком імовірно перебільшують їхню значимість. Зокрема, аналітики ISW не змогли знайти адекватних підтверджень будь-яким значним атакам міста за останні дні. У Генштабі ЗСУ стверджують, що останнім часом на заході Донеччини жодних наступальних дій з боку окупантів не було.

Карта боїв на Донбасі 07.04.2023

Південь України

Як уже згадувалося, росіяни цілком могли перемістити частину військової техніки із Криму до інших окупованих південних регіонів України. Головна причина — страх перед контрнаступом ЗСУ. Цю теорію підтверджують супутникові знімки, котрі потрапили до аналітиків Інституту вивчення війни. На них зображені численні броньовики, танки та причіпні артилерійські системи, які вивозили зі складу в Медведівці (під Джанкоєм) у період із 17 березня до 5 квітня.

Тим часом армія противника продовжує оборону своїх позицій та обстріли мирних міст у південних областях України. Зокрема, у Запорізькій області ворог дійсно більше зосереджений на власній безпеці, аніж на штурмах української сторони.

Карта боїв у Запорізькій області 07.04.2023

Минулого вечора окупанти випустили по Херсонщині чимало снарядів. За даними ОВА, під вогонь потрапили Берислав, Новоберислав та Козацьке. На жаль, семеро людей отримали поранення. Детальніша інформація про руйнування ще уточнюється.

Однак без відповіді росіяни не лишаються. Особливу увагу ЗСУ останні дні приділяють Мелітополю, де регулярно стається "бавовна". Попри те, що окупанти стверджують, нібито робота засобів ППО лишається ефективною, місцеві пабліки розповсюджують дані про ураження окремих російських баз із технікою та особовим складом.

Карта боїв на півдні України 07.04.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про нову вигадку російської пропаганди, яка стосується дій ЗСУ на фронті. Путінські ЗМІ намагаються знаходити будь-які інформприводи для дискредитації наших захисників.

Також ми писали, що українська армія могла вперше офіційно показати кадри ударів по російській території. На відео зображено знищення чергового складу армії рф.