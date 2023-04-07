"Де вони набралися того реп’яха?!": Фаріон різко висловилася щодо російськомовних воїнів ЗСУ

В межах теперішніх земель України російської мови ніколи не існувало

Українські військовослужбовці у приватних бесідах можуть спілкуватися як їм заманеться, навіть російською. Проте, згідно з чинним законодавством, а саме Законом України "Про Збройні сили", мова ЗСУ — українська.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для "Телеграфу" розповіла Народний депутат України VII скликання, доктор філологічних наук Ірина Фаріон, коментуючи потребу переходу українських воїнів на державну. За її словами, московська мова на українських територіях може свідчити лише про наслідки історичної перемоги москви над Україною.

Крім того, депутатка висловила обурення з приводу бажання деяких українців спілкуватися мовою ворога, якої в межах теперішніх земель України ніколи навіть не існувало.

"Вони в приватній бесіді можуть говорити як завгодно. Але є Закон "Про Збройні Сили України", стаття 13: мова війська – українська. Є закон мовний, стаття 15: мова ЗСУ – українська. Чи можуть воїни не виконувати наказів своїх командирів? Що тоді буде? Тоді підставлять не лише себе, але й побратимів. То чого вони не виконують Закону "Про Збройні Сили України"? Що це за очманіння таке щодо української мови? Що це за зневага до мови Тараса Григоровича Шевченка?! Чим він їм завинив, що вони не хочуть заговорити його мовою? Де вони взагалі набралися того реп’яха – московського язика?! Нехай мені як доктору філологічних наук покажуть територію, де первісно існувала російська мова в межах теперішніх земель України. Це суперечить науці – діалектології", — пояснила вона.

На спробу журналіста виправдати російськомовних, мовляв, дехто просто звик так спілкуватися, Фаріон різко відповіла: "А хтось звик колотися! То я маю толерувати, якщо він підсів на шприц?!".

Також вона нагадала, що наразі Збройні сили кров'ю і потом виборюють право на вільне існування саме україномовної держави. Якщо ж продовжимо спілкуватися російською — ніколи не розірвемо прокляте коло залежности від ворога, адже президент рф володимир путін прийшов "захищати" саме російськомовних. Так само, як колись Адольф Гітлер "захищав" німецькомовних в Австрії 1938 року. А потім у Чехії, в Судетах.

"Друга світова війна почалася з того ж мовного питання! Бо це питання крові, це генетичне питання. Скільки людей під впливом війни повернулися до своєї мови?! Що в них прокинулося? Батьківська кров озвалася – і зрада відступила. Тих людей треба максимально підтримати – вони стали неофітами й поповнили ряди вільних і сильних українців", — підсумувала депутатка.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфу": "Доки будуть так звані російськомовні українці, росія лізтиме війною їх захищати, – Ірина Фаріон".

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