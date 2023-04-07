У Зеленського пояснили, чому "злив секретних планів" наступу України — російський блеф

В інформації про "таємні" плани Пентагону проглядається деградація російської розвідки

В Офісі президента України прокоментували "зливи" секретних планів США та НАТО щодо контрнаступу ЗСУ. Там заявили, що "секретні дані" Пентагону — це не більше ніж російських блеф у спробах перехопити інформаційну ініціативу.

Про це розповів Михайло Подоляк.

Коментуючи інформацію, яка розлетілася соціальними мережами, Подоляк заявив, що росія шукає будь-яких способів перехопити інформаційну ініціативу, спробувати вплинути на сценарні плани контрнаступу України. Внести сумніви, скомпрометувати попередні ідеї, налякати своєю "обізнаністю". Але це лише стандартні елементи оперативної гри російської розвідки – і нічого більше. До реальних планів України це не має відношення.

"Якщо у вас є робочий канал отримання розвідданих із Пентагону – ви не станете його руйнувати заради одноденного інформаційного приводу. Якщо ви володієте інформацією про рівень забезпечення та військові задуми противника – ви зробите вигляд, що нею не володієте. Якщо намагаєтеся створити вигляд, що ви знаєте, – отже, ви нічого не знаєте. Це блеф, пил в очі. Ви не володієте даними, а лише намагаєтеся зіграти в дестабілізацію, інформаційно та психологічно вплинути на осіб, що приймають рішення", — заявив Подоляк.

Він зазначив, що опубліковані дані скоріше спираються на статистичний аналіз постачання, можливих оперативно-тактичних задумів, а також великий обсяг фіктивної інформації.

"Це по-перше. І по-друге: безперечно, будь-яка війна передбачає постійні спроби розвідорганів ворожої сторони отримати доступ до напрацювань Генерального штабу. І якби Росія справді отримала реальні сценарні заготовки – вона навряд чи оприлюднила б їх. Адже набагато вигідніше заготувати власні зустрічні пастки, залишаючи при цьому другий бік у незнанні про власне знання. Натомість публікація сьогодні – це безумовний доказ виключно оперативної інформаційної гри Росії", — каже радник голови ОП, запевняючи, що російські війська дійсно ознайомляться з планами ЗСУ з контрнаступу першими, щоправда вже на полі бою.

"Що ж стосується реальних планів контрнаступу – безумовно, російські війська ознайомляться з ними першими. Я б припустив, що це станеться дуже скоро", — резюмує Подоляк, пізніше додавши, що російська розвідка показала цим вчинком свою серйозну деградацію.

Нагадаємо, що цього тижня в соціальних мережах Twitter і Telegram були опубліковані нібито секретні військові документи, в яких детально описані секретні плани США і НАТО щодо нарощування українських збройних сил перед запланованим весняним контрнаступом ЗСУ. На думку військових аналітиків, документи, мабуть, було змінено у деяких частинах порівняно з оригіналом. У них завищено американські оцінки загиблих українських військових, які загинули на фронті, а кількість загиблих російських окупантів, навпаки, занижена. Такі зміни, як наголошують аналітики, можуть говорити про спробу Москви дезінформувати.

Раніше ми писали, що Данілов розповів, скільки людей знають про підготовку контрнаступу ЗСУ.

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