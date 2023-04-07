росії запропонували обміняти полонених-мусульман на честь свята: що відповіли у Москві

У росії не захотіли шанувати традиції мусульман і відмовилися від обміну полоненими

З 22 березня до 20 квітня триває священний для мусульман місяць Рамадан. З нагоди великого свята Україна запропонувала росії обмінятися всіма військовополоненими, які сповідують іслам. Але росія, яка, до речі, вважає себе багатонаціональною країною і свято вшановує свята, відмовилася.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповіла радниця з комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна. За її словами, у росії сприйняли цю ідею "без особливо ентузіазму".

Україна запропонувала окупантам обмін мусульман в форматі "всіх на всіх" на знак поваги до їхньої культури та традицій. Це було одним із креативних рішень, яких вдається українська переговорна сторона, щоб повернути своїх громадян додому.

"Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше за наші", — додала Зарівна.

Також в Офісі президента повідомили, що з 11 березня 2022 року було проведено 39 обмінів військовополоненими з росією. Вдалося повернути додому 1993 особи, з них 184 жінки та 107 цивільних заручників.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишня російська бранка розповіла, як окупанти утримують полонених у в’язницях. Вона розповіла про нелюдські умови утримання та постійний психологічний тиск з боку росіян.