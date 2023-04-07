Без НАТО та з замороженим конфліктом: ЗМІ спрогнозували, що буде з Україною після контрнаступу

Захід готує план гарантування безпеки України

На тлі повідомлень про те, що ЗСУ готують контрнаступ на окуповані росіянами території, на Заході все частіше натякають на створення "всеосяжного політико-економічного конструкта", який має захистити Україну від повторного вторгнення. Однак він не передбачає швидкого вступу до НАТО.

Як повідомляється у матеріалі німецького видання Süddeutsche Zeitung, обговорюється варіант надання Україні гарантій безпеки без приєднання до Альянсу чи до ЄС.

При цьому один із дипломатів, імені якого видання не повідомило, каже, що в як основу може бути використано союзний договір між США та Ізраїлем.

Основна ідея полягає в тому, що внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ та повернення до кордонів 24 лютого 2022 року Україну схилять до перемир’я в односторонньому порядку, а росію буде зупинено гарантіями безпеки. Таким чином війна буде заморожена.

Крім того, зазначається, що своїми планами щодо контрнаступу українське керівництво не ділиться навіть із союзниками.

Видання також повідомляє, що на Заході немає єдиної думки щодо членства України в НАТО, а тому союзники планують розробити спільну позицію до 11 липня, коли розпочнеться саміт Альянсу у Вільнюсі.

Як повідомлялося раніше, Литва, яка цього року приймає саміт НАТО, ухвалила резолюцію щодо запрошення представників України на цю зустріч.