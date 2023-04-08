Війна — день 409: окупанти зазнають втрат під Авдіївкою, а ЗСУ готуються до контрнаступу

Оперативно про головне 8 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 409 днів. Запеклі бої за Бахмут продовжуються і хоч окупанти могли просунутися в самому місті, але в околицях справи для них йдуть не дуже добре. При цьому противник зазнав суттєвих втрат на Авдіївському напрямку і тепер поспіхом створює додаткові підрозділи. Український контрнаступ ще не почався, проте все частіше починають звучати припущення про те, що буде після нього.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 квітня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент України Володимир Зеленський запевнив, що деокупація Криму є обов’язковою умовою завершення війни.

"Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а для всього світу", — зазначив він.

Інформація за 5 квітня доступна у зведенні: Війна — день 406: окупанти готуються до боїв за Крим, але продовжують атакувати Бахмут

З даними за 6 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 407: окупанти тиснуть на Бахмут, а ЗСУ мають успіхи під Авдіївкою

Про те, що відбувалося 7 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 408: росіяни продовжують безуспішно штурмувати Бахмут