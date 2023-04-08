Гроші на вітер: в яку суму обійшлися рф ракетні авантюри путіна

Використання ракет не дало ворогові відчутної переваги на полі бою і не призвело до руйнування економіки України.

Виконуючи "хотілки" військового злочинця путіна і розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну, колись "друга армія світу" мала намір здійснити швидке захоплення нашої держави, розраховуючи при цьому на свою перевагу в різних видах озброєння, у тому числі і в ракетах.

Про це пише Forbes.

"Перевага Росії в наявності ракет великої та середньої дальності була однією з основних. ЗСУ на початку війни були обмежені дальністю старих радянських комплексів "Точка-У" (120 км), росія в цей час могла обстрілювати всю територію України і мала в запасі тисячі ракет", — йдеться у повідомленні.

Але з 24 лютого ворог випустив по території України близько 4750 ракет різної дальності на суму 16 млрд доларів, не отримавши жодного відчутного результату у військовій сфері.

При цьому використано майже всі ракети "Калібр" та Х555/101. Ймовірно, тому російські військові почали застосовувати дорожчі ракети Х-47 "Кинжал".

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, на 3 січня 2023 року в РФ залишалося лише 59 ракет "Калібр". ВПК росії щомісяця виготовляє близько 15 ракет "Калібр". Приблизно стільки ж москва зараз використовує для ударів по Україні (44 ракети за період із 3 січня по 30 березня). За 13 місяців великої війни також колосально (понад 90%) "схуд" запас російських ракет Х555/101.

"Масштаб російських проблем підтверджує статистика — останні місяці інтенсивність обстрілів різко знизилася, ймовірно, складнощів з виготовленням нових ракет додалося через санкції на електронні компоненти. Однак у росії все ще залишаються тисячі ракет малої дальності типу С-300, які б’ють на відстань до 200 км і руйнують прифронтові міста ", — пише видання.

У Forbes зазначають, що росія здатна виробляти лише близько 50 далекобійних ракет на місяць. А щоб нагромаджувати запас, загарбникам необхідно зменшити кількість обстрілів. Тому, можливо, влітку окупанти обмежать використання ракет, щоб створити запас наступної зими. Або взагалі відмовиться від ідеї вражати українську енергетичну інфраструктуру та змінить тактику ракетних обстрілів, обравши нові пріоритети.

"З початку великої війни росія застосувала для обстрілів України близько 2475 ракет великої дальності загальною вартістю 12,5 млрд дол. і близько 2300 ракет малої дальності на суму 3,5 млрд дол.", — підрахували в Forbes.

Видання зазначає, що США для бомбардування Іраку в 2003 році використали ракет приблизно на $1 млрд. Майже аналогічну суму витратили на ракетний удар по Іраку в 1991 році під час операції "Буря в пустелі". На боротьбу проти "Ісламської держави" у Сирії та Іраку США витрачали близько $10 млн на день для ракетних та авіаційних ударів. Це вчетверо менше середніх витрат рф.

"Таким чином, обстріли України стали однією з найдорожчих ракетних кампаній у сучасній історії. Але, на відміну від операцій США та союзників, вони не дали відчутної переваги для росії на полі бою і не стали ефективними для руйнування економіки України", — резюмували у Forbes.

Нагадаємо, що однією з причин нападу на Україну путін називав "страх" розширення НАТО на схід. А коли цей факт став реальністю завдяки вступу Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, всі загрози світу ракетним і ядерним апокаліпсисом виявилися лише струсом повітря кремлівським лузером.