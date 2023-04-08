Росіяни могли намагатися прорватися південніше Запоріжжя: актуальні карти боїв в Україні

Російські війська обстрілюють з різних видів озброєння

Російські атаки на сході України тривають. Вороги атакували на Луганщині та Донеччині, продовжують просування в районі Бахмута.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Зазначається, що на південному напрямку окупанти намагалися просунутися, проте точна дата атаки невідома.

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські окупанти наступали на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках. За добу були відбиті понад 60 атак ворога.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Лиманському напрямку російські війська атакували південніше Кремінної, а також в районах Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. . За даними DeepState, локальні бої тривають вздовж лінії зіткнення, застосовується артилерія. Особливо активно ворог тисне в лісах Кремінної на південь від Діброви. Повідомляється також, що біля Сіверська діють загони вагнерівців, а біля Кремінної ворог застосовує термобаричну артилерію ТОС-1А.

Карта бойових дій на Луганщині

Ворог не спиняє спроб захопити Бахмут. Ворог все більше просунувся до центру міста, тривають запеклі бої. Росіяни намагаються витіснити українських військових за залізницю. Окупанти також просунулися на приблизно 3 км на південний захід від Бахмута південніше траси на Костянтинівку. Атаки в районі східніше Богданівки та Іванівського були відбиті силами оборони.Загалом їх було близько 20 атак.

Битва за Бахмут 7 квітня 2023 року/ Maxar Technologies.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському та Мар’їнському напрямку триває наступ росіян. Ворог атакував в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. Найзапекліші бої цієї частини фронту — під Мар’їнкою, відбито понад 15 ворожих атак. Атака росіян в районі Авдіївки захлинулась.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Російські війська продовжують обстріл прифронтових територій Запорізької, Херсонської областей. На цьому напрямку вони продовжують зміцнювати оборону. Східний берег Дніпра продовжують заміновувати. У звіті ISW повідомляється, що росіяни здійснили обмежений наступ південніше Запоріжжя. Запис геолокований 4 квітня, але міг бути знятий раніше.На ньому український безпілотник завдає удару по російському транспортному засобу, що вказує на обмежене просування росіян на південь від Кам’янського (30 км на південь від міста Запоріжжя).

Лінія фронту в Запорізькі області

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережу потрапили нібито секретні плани США та НАТО на контрнаступ ЗСУ. Одночасно з тим виказується думка, що конфлікт в Україні буде заморожено після повернення до лютневих кордонів.