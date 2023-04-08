ЗСУ робили невдалу спробу вибити окупантів із Запорізької АЕС: що пішло не так

До операції залучили близько 600 українських військових

Восени 2022 року Збройні сили України здійснили спробу звільнити від російських загарбників Запорізьку атомну електростанцію, котра систематично страждає в через масовані обстріли з боку рф. План української армії зазнав невдачі.

Про це написала британська газета Times, зазначивши, що ЗСУ у жовтні минулого року намагалися висадити десант, аби в подальшому піти штурмом на ЗАЕС. Що стосується офіційних заяв української сторони з цього приводу, то їх не було. Водночас представники спецпризначенців, воєнної розвідки і воєнно-морських сил України на умовах анонімності все ж розповіли журналістам подробиці операції.

Як стало відомо, окупаційна армія на той час перебувала на станції понад шість місяців і постійно використовувала її територію для масованих обстрілів мирних українських міст, що знаходяться на правому березі річки Дніпро.

Уночі на 19 жовтня понад півтисячі українських військовослужбовців на 30 катерах, вщент набитих великокаліберними кулеметами, гранатометами MK-19 і протитанковими засобами, а також іншою зброєю здійснили спробу висадки на лівому березі. Головною метою операції було вивести на бій піхоту, адже захищати ЗАЕС, використовуючи артилерію окупанти не змогли, побоюючись серйозних наслідків. Однак все сталося не так, як планували наші захисники. Ворог дав потужну відсіч.

"Російські військові побудували щільну оборону, все було заміновано. Коли ж близько 600 військових української армії почали наближатися до цілі, противник підтягнув танки та артилерію і почав обстрілювати їх прямо на воді", – розповів співрозмовник.

У момент, коли катери з нашими бійцями підпливали до електростанції, ЗСУ почали гатити у відповідь з ракетних систем HIMARS, обстрілюючи позиції окупантів. У результаті лише невеличка група українських військових все ж спромоглася висадитись на берег. Розпочалася тригодинна перестрілка на околицях Енергодара, проте потім українці вимушено відступили.

У матеріалі також зазначається, що, враховуючи реальні ризики витоку радіації така спроба силового штурму провокує появу низки питань навіть у українських чиновників, які наголошують на потребі звільнити Запорізьку АЕС і повернути її під київський контроль.

Своєю чергою очільник українського "Енергоатому" Петро Котін припустив, що повернення ЗАЕС можливе при умові, що ЗСУ просунеться на південь, ближче до Криму та Мелітополя.

"Це єдиний варіант (повернути електростанцію – ред.) без безпосереднього обстрілу і прямого наступу на територію станції. Дуже небезпечно робити такі речі (вести вогонь – ред.) поруч із ядерними матеріалами", – пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Україні відреагували на спроби москви виправдати розміщення своєї зброї на території Запорізької АЕС, звідки противник гатить ракетами по мирних містах.