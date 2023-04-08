На окупованих територіях росіяни викопали мега-окоп: супутникові фото

Бліндажі споруджують різнороби із Середньої Азії. Туди їх завозять вахтами

На окупованій росією території Запоріжжя ворог спорудив величезний окоп, загальна протяжність якого понад 70 кілометрів. Саме цей напрямок може стати одним із тих, куди Збройні сили України готуються йти з контрнаступом.

Про це у суботу, 8 квітня, на основі вивчення супутникових знімків Sentinel-2 повідомив Центр журналістських розслідувань, зазначивши, що протяжність мега-окопу можна порівняти із відстанню від Херсона до Миколаєва.

Наразі відомо, що крайні точки цього укріплення розміщуються на заході, а саме околиці села Семенівка та на сході – у полі за селом Маринівка (Приморський район).

Згідно з аналізом супутникових знімків, будівництво 70-кілометрової лінії оборони окупанти розпочали ще у вересні 2022 року. Водночас завершили рити траншеї 18 жовтня.

"Це майже третина протяжності Запорізької області зі сходу на захід (205 км) та зразкова відстань, наприклад, від Херсона до Миколаєва або від Відня до Братислави", — порівняли аналітики.

Також зазначається, що вказаний окоп є не єдиною лінією укріплень ворога у Запорізькій області. Усі вони споруджуються різноробами із Середньої Азії, яких звозять на окуповані території вахтами.

Варто нагадати, що колишній очільник зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Валерій Кондратюк в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару пояснив, які б окопи не будували росіяни, вони не врятують їх від контрнаступу ЗСУ, адже проти сучасних методів ведення війни вони не працюють.

"Нам сьогодні не потрібно це проходити. І не треба керуватися методикою жукова, кидати людей, як це роблять ПВК "Вагнер", щоб узяти об’єкт за будь-яку ціну. Для нас наші військовослужбовці мають бути найціннішими", — розповів він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через побоювання, що пов'язані з майбутнім контрнаступом Збройних сил, російська армія у прискореному режимі почала будувати ліній оборони вздовж ключових доріг анексованого Криму.