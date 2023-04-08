У Зеленського назвали три цілі "зливів секретних документів" про наступ України

росія хоче завадити контрнаступу ЗСУ та розколоти українців

Злита в мережу нібито секретна інформація про контрнаступ ЗСУ насправді є частиною російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО). Це зроблено для того, щоб посіяти паніку серед українців та партнерів.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він назвав три основні цілі, які могла переслідувати росія цим "зливом даних".

Окупанти, по-перше, хотіли відвернути увагу, по-друге, посіяти сумніви та взаємні підозри всередині України, а також внести розкол у суспільство. Як повідомлялося раніше, подробицями про контрнаступ ЗСУ володіють до п'яти осіб, а відсутність інформації дуже лякає росіян. Тому було ухвалено рішення здійснити цей обманний маневр.

"Це стандартна гра російських спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соцмережах, легалізуючи "злив", — зазначив Михайло Подоляк.

Свою думку щодо зливу даних журналістами The New York Times висловив і військовий оглядач Олександр Коваленко. За його словами, причетність до цього російських спецслужб важко не помітити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що чекає на Україну після контрнаступу. На Заході поки що не готові прийняти нашу країну в НАТО, але шукають варіанти надання гарантій безпеки в іншому форматі, щоб не допустити повторної війни.