Хто і з ким може грати новими "зливами" про війну в Україні і не тільки: версія ексглави Зовнішньої розвідки

Документи в мережу могли злити як росіяни, так і американці

Дві поспіль публікації в соціальних мережах документів, де детально описані секретні плани США і НАТО, викликали серйозну тривогу і породили чимало конспірологічних версій.

У першому "зливі" йдеться про те, як нарощується міць ЗСУ перед запланованим весняним контрнаступом. У другому зачепили вже не лише Україну, а й Китай, Близький Схід.

Генерал армії України, ексглава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж проаналізував те, що відбувається для "Телеграфа".

На думку генерала, є дві основні версії того, що відбувається.

Версія перша. Російська розвідка зуміла якимось чином отримати ці дані в США — і "зливає" їх у мережу, переслідуючи низку цілей.

"Створюється більший конфронтаційний сценарій. І російській розвідці, і в цілому Кремлю вигідно такий розвиток подій. Отримати певну інформацію, внести своє коригування, яке посилить якісь гострі моменти — і "злити" в інформаційний простір. Як це робиться? Беруть базові, реальні факти, які нібито отримали. Наповнюються необхідним для певної сторони змістом (або інтерпретацією), зміщуються акценти – і запускаються у пресу чи соцмережі", – пояснює Микола Маломуж.

В такому випадку сенси – зменшити підтримку України (США та партнерам потрібно буде більше вкладатись у протиборство з Китаєм), а також не дати власне Китаю зблизитися із Заходом (не тільки з європейцями, а й, можливо, з американцями), відійшовши від росії.

"Такий "злив" може бути спрямоване на зрив або затримку українського контрнаступу. Показується, що росія нібито все знає (скільки у нас є сил і засобів, які є проблеми) — і готується. Подібна інформація традиційно спотворюється в контексті, зручному для сторони, яка влаштувала "злив". Наприклад, російські втрати суттєво занижуються (нібито становлять від 16 до 17,5 тисяч людей, хоч, за даними нашого Генштабу, вони наближаються до 180 тисяч), а українські, навпаки, значно перебільшуються", – пояснює ексглава Зовнішньої розвідки.

Крім того, зазначає він, створюється напруженість між Штатами, Китаєм, Канадою, Британією, Австралією, Новою Зеландією.

"Тобто, — продовжує Микола Маломуж, — розгортається потужна інформаційна операція стратегічного рівня. З розрахунком на удар по підтримці України закордонними партнерами, на створення протиріч між різними країнами (Китай-Захід, усередині ЄС, між США та партнерами). На те, щоб посіяти розбрат між союзниками, в принципі, адже витік вказує на те, що хтось не зумів забезпечити надійний захист конфіденційної інформації, що викликає недовіру по лінії спецслужб, військових відомств. Після чого обмежуються контакти та передача чутливої інформації. Поки не буде виявлено та усунено джерело витоку", – розповідає експерт.

При цьому Микола Маломуж закликає звернути увагу на те, що більшість "злитих" матеріалів є на 80-85% відкритою інформацією. Просто зібраної, проаналізованої та викладеної певним чином.

"Тобто вона не має якоїсь глибокої законспірованості. Хоча частина матеріалів і значиться як секретні. Але суть — подати все в ключі, вигідному для тих, хто організував дану інформаційну операцію. Наша розвідка запевняє, що оприлюднена інформація — це фейк. Але навіть якщо так, то цей фейк досить добре підготовлений. Наповнений і реальними фактами (як із відкритих джерел, так і, можливо, із закритих, добутих якимось чином), і навмисно перекрученою інформацією", – акцентує колишній керівник Зовнішньої розвідки.

За його словами, вищесказане стосується версії, що цей "злив" – справа рук росіян. Але це не обов’язково.

"Друга версія — не можна виключати навмисного витоку інформації з боку самих американців, — вважає Микола Маломуж. — Вони могли пожертвувати певними документами, що не мають кардинального значення, щоб показати рф безперспективність продовження агресії проти України. Створюючи інформаційний посил Кремлю наступного роду: якщо ви не йтимете на реальні переговори в рамках міжнародного права, на вас чекають великі проблеми, причому буде не лише про ситуацію на фронті, де український наступ може змести російську армію, а й про ймовірне падіння путінського режиму. Якщо заграно саме цю версію, то ми маємо справу з витонченою інформаційною операцією, яка працює на попередження ескалації з боку росії, включаючи посилений ядерний шантаж, намір розмістити тактичну ядерну зброю (ТЯЗ) в Республіці Білорусь".

Таку операцію, зазначає експерт, цілком могли провернути американські спецслужби, знаючи про те, чого прагне російська розвідка. І дозовано дозволивши тій отримати якусь інформацію з якихось контрольованих каналів.

"Партнери, союзники про такі плани можуть не завжди попереджатися – залежно від завдань, які ставить перед собою країна, яка пішла на таку операцію, – пояснює генерал. – На сто відсотків ніхто зараз не скаже, який саме сценарій розігрується. І те, що Пентагон офіційно вирішив провести розслідування щодо витоків, може бути як реальним занепокоєнням, так і грою – своєрідним прикриттям".