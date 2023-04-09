Війна — день 410: Донбас залишається епіцентром активних бойових дій, найзапекліші бої ведуться за Мар’їнку

Оперативно про головне 9 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 410 днів. Епіцентром активних бойових дій залишається Схід України. Там продовжуються спроби наступу росіян на чотирьох напрямках – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Найзапекліші бої серед зазначених ділянок продовжуються за Мар’їнку. Також ворог намагається наступати і на Бахмутському напрямку та взяти під контроль Бахмут.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 квітня, але більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Зеленський про вступ України до НАТО: "Лише разом з нами Альянс гарантуватиме справжній захист Європі".

00:00 Російські окупанти в суботу вкотре обстріляли Херсон, через що в деяких районах зникло електропостачання, енергетики працюють над усуненням неполадок, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Інформація за 6 квітня доступна у зведенні: Війна — день 407: окупанти тиснуть на Бахмут, а ЗСУ мають успіхи під Авдіївкою

З даними за 7 квітня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 408: росіяни продовжують безуспішно штурмувати Бахмут

Про те, що відбувалося 8 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 409: окупанти зазнають втрат під Авдіївкою, а ЗСУ готуються до контрнаступу