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Війна — день 410: Донбас залишається епіцентром активних бойових дій, найзапекліші бої ведуться за Мар’їнку

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Бої за Україну продовжуються 410 днів Новина оновлена 09 квітня 2023, 01:04
Бої за Україну продовжуються 410 днів. Фото Телеграф

Оперативно про головне 9 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 410 днів. Епіцентром активних бойових дій залишається Схід України. Там продовжуються спроби наступу росіян на чотирьох напрямках – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Найзапекліші бої серед зазначених ділянок продовжуються за Мар’їнку. Також ворог намагається наступати і на Бахмутському напрямку та взяти під контроль Бахмут.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 квітня, але більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Інформація за 6 квітня доступна у зведенні: Війна — день 407: окупанти тиснуть на Бахмут, а ЗСУ мають успіхи під Авдіївкою

З даними за 7 квітня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 408: росіяни продовжують безуспішно штурмувати Бахмут

Про те, що відбувалося 8 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 409: окупанти зазнають втрат під Авдіївкою, а ЗСУ готуються до контрнаступу

Теги:
#Україна #Росія #Війна