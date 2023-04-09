"Обмінний фонд": Данілов про доцільність обміну священників московського патріархату на українських бранців

Серед священників православної церкви московського патріархату дуже багато агентів фсб країни-агресора

Секретар РНБО Олексій Данілов, який розповів про те, хто має доступ до деталей майбутнього контрнаступу, вирішив прояснити ситуацію навколо православної церкви московського патріархату, заявивши, що українська влада не бореться з релігією як такою.

Про це він сказав у коментарі "24 каналу".

"Якщо хтось хоче спілкуватися з Богом, будь ласка, спілкуйтеся, але якщо Бога представляє фсб росії, то це вже про інші речі. Це вже точно не про Бога, а про національну безпеку. Жодної інституції, яка має відношення до російської федерації, навіть релігійної, на території нашої країни не буде", – попередив він.

Крім того, Олексій Данілов звернув увагу на той факт, що серед людей, які носять ряси, ходять із хрестами і є священниками православної церкви московського патріархату, дуже багато агентів фсб країни-агресора.

"Майте на увазі, що кількість офіцерів першого, п'ятого, дев'ятого управління фсб серед них дуже велика У цій інституції було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти російської федерації", – вважає топ-чиновник.

Данілов наголосив, що навіть з початком війни росія впливала на Україну не тільки через релігійні організації, а й через агентурну мережу, яка, на жаль, продовжує працювати у нашій державі.

"Служба безпеки України бореться з цим, контррозвідка займається виявленням людей, які допомагають російській федерації", – додав секретар РНБО.

Також Данілов поділився фактом, який не досить відомой широкому загалу українців: частину московських попів вже поміняли на українських бранців під час обміну полоненими.

В той же час питання про те, чи варто віддати росії митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя), який був намісником Києво-Печерської лаври, поки що не на часі.

"Просто повертати ми не будемо, це обмінний фонд. Не всі українці знають, що представників УПЦ МП вони залюбки міняють на наших військовополонених, і вже неодноразово відбувалися такі події. Вони не були публічними. Якщо буде проведено відповідну процедуру, то ми залюбки будемо їх міняти на наших військовополонених", – сказав він.

Нагадаємо, що, на думку експертів, ситуація навколо Києво-Печерської лаври, яка розгортається останнім часом, показує, що на згаданого вище митрополита Павла (Пашу Мерседеса) УПЦ МП перевела всі стрілки, вирішивши кинути його напризволяще. Тому обмін на українських полонених може стати для нього "подарунком долі".