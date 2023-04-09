Не тільки "двохсоті": названо величезну кількість техніки, яку ворог втратив в Україні

Частину військової техніки окупанти "передали" ЗСУ як "ленд-ліз", інші зразки кинули на полі бою

Принісши в Україну руїни і розруху, окупанти самі несуть числені втрати – як в особистому складі, так в техніці.

Зокрема, з початку повномасштабної агресії окупанти втратили понад 10 тисяч одиниць техніки, вказується у звіті аналітичної компаніє Oryx.

При цьому аналітики відзначають, що українські військові знищили 6 472 одиниць, 304 було пошкоджено, 394 окупанти покинули.

Якщо говорити про види техніки, то це 1 928 танків, 2 281 БМП і 12 кораблів. У той ж час ЗСУ затрофеїли 2 834 одиниці озброєння.

Також у звіті вказується, що ЗСУ в період з 24 лютого втратили втричі менше техніки, ніж загарбники.

Варто зазначити, що Oryx оприлюднює дані лише про те озброєння, знищення якого підтвержують фото чи відео. Тобто реальна кількість втраченої техніки може бути більшою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як бійці ЗСУ знищили ворожі "очі" за допомогою таємничого дрона-камікадзе.