Окупанти продовжують тиснути, але наступ рф досягає кульмінації: свіжі карти боїв в Україні

Ворог трохи знизив кількість атак

Темп атак російських військ та кількість обстрілів знижується, що може підтверджувати більш ранні припущення аналітиків Інституту вивчення війни про наближення кульмінації наступу ворога. Окупанти використовують артилерію, щоб компенсувати деградований наступальний потенціал.

Українські сили більш точні у своїх цілях, але також, ймовірно, виграють від оборони на більшості ділянок – наступальні операції зазвичай потребують більшої кількості артилерії, зазначають аналітики ISW. У звіті вони також зазначають, що міністерство оборони росії може створювати умови для атаки під фальшивим прапором у Сумській області.

За даними Генштабу, атаки вороги продовжували на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Вдалося відбити понад 50 атак за добу.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Російські окупанти на Лиманському напрямку атакували біля Верхньокам’янського та південніше Кузьминого. Ворог також продовжує укріплювати прикордонні з Україною області.

Карта бойових дій в Луганській області

У Бахмуті російські війська та вагнерівці не припиняють штурми. Між ними зростає напруга за відповідальність за тактичні успіхи. Кадри з геолокацією показують, що ворог міг просунутися впритул до траси у південно-західному Бахмуті. За даними DeepState, ворог намагається сунути до залізниці. В центрі тривають запеклі бої. В околицях Бахмута російські окупанти наступали біля Богданівки. Сили оборони відбили близько 10 атак противника.

Карта бойових дій в Бахмуті

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог атакував в районі Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. У Мар’їнці відбили понад 15 атак.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Російські джерела продовжують обговорювати запланований український контрнаступ на півдні України, включно з гіпотезами про можливість висадки українського десантного десанту через Каховське водосховище. Окупанти продовжують обстріл прифронтових територій, а на окупованих — посилюють пошуки незгодних з їхньою присутністю.

Карта бойових дій в Запорізькій області

Карта бойових дій в Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережу потрапили документи нацрозвідки США. Частина з них стосується України. За злив даних можуть відповідати не тільки росіяни, вважають експерти.