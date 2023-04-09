"Бавовна" наближається: названо п'ять областей рф, по яким може вдарити Україна

Військові об’єкти на території Росії знищуються і знищуватимуться далі

ЗСУ завдають успішних ударів по ворожих об’єктах на тимчасово окупованих територіях нашої країни, проте в регіонах росії, що межують з Україною, також є безліч баз, складів боєприпасів і так далі.

Військовий експерт і полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія" розповів, чи атакує Україна російські території, чи буде це робити в майбутньому, а також у яких областях росії можна очікувати "бавовни".

Експерт зазначив, що для ураження ворожих об’єктів на їх території у нас є власні засоби, які можуть це робити та роблять.

"У нас є свої засоби ураження, які можуть діставати і дістають до росіян і на російській території в тому числі. Ось уже з дозволу Генштабу навіть відео нещодавно з’явилося роботи по російській військовій колоні на російській території. Тому однозначно ми працюватимемо і працюємо і на сьогодні і на вчора. Працювали, працюємо і будемо працювати по цих військових базах. Як тільки будемо отримувати від Укроборонпрому наші розробки для роботи по росії", — говорить Світан, відзначаючи, що розуміє заборону партнерів на використання своєї зброї по території росії для уникнення зайвих проблем, а тому для ударів саме по російській території вже використовувалися і використовуватиметься лише наші власні засоби.

Роман Світан також назвав п’ять областей росії, які зараз атакують і будуть атаковані в першу чергу.

"Це Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька та Ростовська області. Ці п’ять областей межують з Україною, глибина кілька сотень кілометрів. Військові об’єкти в цих областях вже обстрілюються і далі знищуватимуть", — зазначив експерт.

Нагадаємо раніше ми писали, що в російському Воронежі пролунав вибух у районі авіазаводу.

Також ми повідомляли, що вечірня "бавовна" у Підмосков’ї потрапила на відео.