Коли почнеться і скільки триватиме контрнаступ ЗСУ - прогноз полковника запасу

Україна поверне всі свої території, а експерт припустив, коли це станеться

Анонсований багатьма контрнаступ ЗСУ розпочнеться вже найближчим часом, а його основні цілі будуть зосереджені у трьох регіонах України.

Військовий експерт та полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія" зробив прогноз щодо військових дій України на найближчі півроку.

На думку експерта, контрнаступальні дії України можно очікувати наприкінці квітня — на початку травня, а триватимуть вони від трьох до шести місяців.

"Наприкінці квітня — на початку травня розпочнеться наш рух (контрнаступ — Ред.). Оптимальний вихід — це на азовське узбережжя, а далі зачистка Криму. Росіянина зі зброєю має бути знищено, росіянина без зброї — депортовано. Ось такі дії потрібно буде провести протягом кількох місяців. Я думаю, вони проходитимуть від трьох до шести місяців. Десь до літа — мінімум і до осені — максимум. Це на найближчі півроку. Тобто робота із запорізьким, херсонським та кримським угрупованнями росіян", — каже Світан.

Світан вважає, що тільки після цього ЗСУ займуться вже донецьким угрупуванням противника. І це буде виглядати приблизно так : Після виконання зачистки Криму, доходу до Керчі, руйнування кримського мосту потрібно буде займатися Донбасом. Донбас оптимально відсікати від росії по лінії Сватово-Луганськ-Таганрог або Сватово-Луганськ-Ростов. І далі займатися донецьким угрупованням. Мінімальна можливість виходу на держкордону України — це кінець цього року. Максимальна — вже возитимемося до наступного року в залежності сил і засобів", — сказав експерт, наголошуючи, що Україна дуже залежить від постачання озброєнь.

"Якщо засобів буде достатньо — закриємо цю кампанію цього року, якщо ні — розтягнеться на рік-півтора", — резюмував Світан.

Нагадаємо, раніше ми писали, що генерал США розповів про складнощі для ЗСУ при контрнаступі.

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