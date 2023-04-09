План росії провалився остаточно: аналітики ISW пояснили, чому рф перестала бити ракетами по енергосистемі України

Цілі масштабних російських атак не були виконані

Російські удари по енергосистемі України не призвели до очікуваного для окупантів результату — терор провалився.

Такий висновок зробили експерти Інституту вивчення війни (ISW) у своєму останньому звіті.

В Інституті зазначають, що осінню 2022 року росія поставила собі за мету знищити український енергосектор до зими.

"Однак серія великомасштабних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі не досягла цілей спричинити гуманітарну катастрофу, послабити український військовий потенціал і змусити Україну йти на переговори. 1 березня державні російські ЗМІ визнали цей провал", — йдеться у звіті.

Аналітики ISW навели дані міністерства оборони Великобританії, в яких вказується, що частота обстрілів зменшилася з березня 2023 року.

Крім того, зазначається, що міністр енергетики Герман Галущенко 8 квітня заявив, що Україна вперше з 11 жовтня 2022 року відновлює експорт енергоресурсів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що озвучено відсоток руйнувань енергосистеми України.

Також ми повідомляли, що як енергосистема України змогла вистояти за умов російського терору.