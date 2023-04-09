Довгоочікувана потужна ППО з'явиться в Україні вже найближчими днями: що отримають ЗСУ

Найближчим часом в Україні очікують одразу дві потужні ЗРК

Зенітно-ракетні комплекси Patriot, надання яких США узгодили у грудні 2022 року, прибудуть уже з дня на день. Разом із ними на підході ще й франко-італійські Samp-T.

Про це заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Patriot і Samp-T найближчим часом мають зайти в Україну. Було оголошено, що два місяці навчатимуться наші фахівці. Очікуємо, що вони з’являться", — заявив Ігнат.

Що вміє ЗРК Patriot

"Телеграф" вже повідомляв, що собою являє ця система. Ось коротка витримка з повної статті : MIM-104 Patriot є зенітно-ракетною системою, яка має у своєму складі радіолокаційний компонент системи озброєння. У ЗРК використовують передові ракети-перехоплювачі з повітря, підкріплені роботою високоефективних радіолокаційних систем. Найголовнішим його перевагою є далекобійність — він здатний знищувати цілі на відстані до 150 км.

Що вміє Samp-T

З допомогою цього ЗРК можна знищувати авіацію ворога на відстані 3-100 км, а балістичні ракети – 3-5 км. SAMP/T-Mamba загалом вважається одним із найбільших конкурентів системам Patriot. Більш детально про ці системи ви можете голосити перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ще одна країна згодна передати Україні ЗРК Patriot.

Також ми повідомляли, що чомусь США розблокували постачання Україні ЗРК Patriot, і як це вплине на хід війни.