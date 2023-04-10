Наводив дрони-камікадзе: бійці ЗСУ ліквідували новий БПЛА росіян

Дрон запускається за допомогою пневматичної пускової установки, а для посадки використовується парашутна система.

Поки іранські союзники готують для нашого ворога нові безпілотники, українські воїни потужно громять зразки військової техніки, які вже є у росіян.

Про один із подібних випадків пише Telegram-канал.

"Сили оборони України змогли знищити безпілотний літальний апарат російської армії, який застосовується для наведення дронів-камікадзе "Ланцет". Він називається ZALA 421-16E2", — йдеться в повідомленні.

ZALA 421-16E2 є новим безпілотником — такий висновок можна зробити з одиначки в його бортовому номері — "0725 1". Усі збиті раніше дрони мали лише чотири цифри.

На російських сайтах сказано, що ZALA 421-16E2 оснащується електричним двигуном, який дозволяє безпілотнику розвивати швидкість до 125 км/год. Висота ефективного застосування сягає 5 км. Дрон запускається за допомогою пневматичної пускової установки, а для посадки використовується парашутна система.

Безпілотник розвідувального типу розроблений російською компанією Zala Aero Group. Стандартна версія ZALA 421-16E2 важить до 7,5 кг, має розмах крила 2,8 метра та здатна літати протягом 4 годин. Дальність зв’язку становить понад 30 км.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ затрофеїли російський дрон зі смішною назвою та дивним внутрішнім наповненням.