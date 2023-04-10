Ворог посилено атакує та просувається на Донеччині: свіжі карти боїв в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1282
Ворог продовжує обстрілювати прифронтову зону
Російській окупанти продовжують атакувати на сході та накопичувати силу і поглиблювати оборону на півдні України. В деяких місцях ворог просувається.
Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, росіяни заявляють про проведення бойової розвідки українськими військовими у Запорізькій області. Окупанти продовжують тиснути на основних напрямках.
За даними Генштабу це Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський. За минулу добу відбити 58 атак ворога.
Схід України
На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішний наступ південніше Діброви. DeepState описує ситуацію як триваючі локальні бої та артобстіли.
Російські військові продовжують атакувати Бахмут, бої тривають. В Бахмуті все більше не тільки вагнерівців, а й російських десантників. Повідомляється, що ворог міг досягти незначних успіхів у південному Бахмуті. Бої вже тривають біля залізничної станції. На цьому ж напрямку окупанти атакували східніше Богданівки та біля Хромового. Відбиті понад 30 атак.
На Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни наступали біля Новокалинового, Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Водяного та Мар’їнки. Найгарячіші ділянки фронту — Авдіївка та Мар’їнка, там було відбито більш як 20 атак ворога. DeepState повідомляє, що ворог просунувся в Грачовий ліс і спрямовує зусилля аби досягти залізниці біля Новокалинового. В Мар’їнці у ворога можливе просування.
Південь України
Російські війська зосередили на Запорізькому напрямку 113 батальйонно-тактичних груп. Є твердження про українську розвідку боєм в західній частині Запорізької області. Ворог не припиняє ракетних та артилерійських обстрілів прифронтових міст та сіл.
Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни поцілили ракетою у приватний будинок в Запоріжжі. Загинули чоловік із донькою, дружину вдалося врятувати — вона у лікарні.