Ворог посилено атакує та просувається на Донеччині: свіжі карти боїв в Україні

Ворог продовжує обстрілювати прифронтову зону

Російській окупанти продовжують атакувати на сході та накопичувати силу і поглиблювати оборону на півдні України. В деяких місцях ворог просувається.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, росіяни заявляють про проведення бойової розвідки українськими військовими у Запорізькій області. Окупанти продовжують тиснути на основних напрямках.

За даними Генштабу це Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський. За минулу добу відбити 58 атак ворога.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішний наступ південніше Діброви. DeepState описує ситуацію як триваючі локальні бої та артобстіли.

Карта боїв в Луганській області

Російські військові продовжують атакувати Бахмут, бої тривають. В Бахмуті все більше не тільки вагнерівців, а й російських десантників. Повідомляється, що ворог міг досягти незначних успіхів у південному Бахмуті. Бої вже тривають біля залізничної станції. На цьому ж напрямку окупанти атакували східніше Богданівки та біля Хромового. Відбиті понад 30 атак.

Карта боїв в Бахмуті

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни наступали біля Новокалинового, Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Водяного та Мар’їнки. Найгарячіші ділянки фронту — Авдіївка та Мар’їнка, там було відбито більш як 20 атак ворога. DeepState повідомляє, що ворог просунувся в Грачовий ліс і спрямовує зусилля аби досягти залізниці біля Новокалинового. В Мар’їнці у ворога можливе просування.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Російські війська зосередили на Запорізькому напрямку 113 батальйонно-тактичних груп. Є твердження про українську розвідку боєм в західній частині Запорізької області. Ворог не припиняє ракетних та артилерійських обстрілів прифронтових міст та сіл.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївські області

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни поцілили ракетою у приватний будинок в Запоріжжі. Загинули чоловік із донькою, дружину вдалося врятувати — вона у лікарні.