Бійцям на "нулі" можуть підняти виплати до 150 тисяч: дві петиції очікують на розгляд Зеленського

Дві нові петиції набрали необхідну кількість голосів

У лютому президент Володимир Зеленський розглянув звернення з вимогою повернути військовим виплати в 30 тисяч. Тепер на главу держави очікують ще дві петиції про збільшення виплат військовим на "нулі", а також у тилу.

Як йдеться на сайті офіційного інтернет-представництва президента України, автором першої став народний депутат Олексій Гончаренко.

Він закликає повернути військовим додаткові виплати в розмірі 30 тисяч гривень. Нардеп впевнений, що підвищення з 13 тисяч до 20 100 гривень зарплати військовим не може компенсувати втрати 30-тисячної доплати.

На думку Гончаренко, одним з головних пріоритетів в Україні під час війни є фінансування ЗСУ і наслідком зниження виплат буде недовіра військовослужбовців до влади.

Автор другої петиції — активіст Владислав Киселюк — закликає підняти військовим в тилу військову доплату з 30 до 40 тисяч гривень. А з тим, хто захищає Україну в гарячих точках, — збільшити доплату зі 100 до 150 тисяч гривень.

Пропозиція Гончаренка за 18 днів набрала більш як 26400 голосів з 25 000 необхідних. Петицію Киселюка за два з гаком місяці підписали 25500 українців.

По спливанні строку, відведеного на підписання звернень, глава держави має розглянути їх і дати відповідь на пропозиції нардепа й активіста.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про виплати українським військовим на ротації.