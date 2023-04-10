Резніков розповів, як Залужний зустрів війну у своєму кабінеті: "Він готувався все життя"

Рєзніков розповів, що відбувалося в кабінетах Міноборони в перші хвилини після вторгнення Росії

З перших хвилин повномасштабного вторгнення Росії у кабінах Міністерства оборони України панувала бойова атмосфера.

Як розповів міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі "Українській правді", 24 лютого у його відомстві всі були у повній бойовій готовності.

"Коли ти заходив у будівлю Міністерства оборони до того — там же купа постів, — то всі хлопці чергові стояли просто у формі. А коли я заїхав близько 5-ї ранку 24-го, то всі вони вже були в бронежилетах, у шоломах, з автоматами, з ріжками. Тобто по повному бойовому одязі. Це одразу впадало у вічі. І миттєво почали рости мішки, з яких робилися укріплення, бойові позиції", — розповів він.

Також Резніков згадав про те, що відбувалося у приймальні головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. За словами міністра, він провадив реальне живе управління військами.

Якщо Залужний бачив, що, наприклад, потрібна підтримка арти, йде колона, він набирає того, хто відповідає за арту. Каже: "Можеш завдати удару?"

Була велика активізація, але в моїй пам’яті не зафіксувалося якоїсь особливої зміни, яка б із Залужним сталася. Він був сфокусований і зібраний завжди, відколи я з ним познайомився. Тому він таким і залишався

Для нього нічого не змінилося. Він готувався все життя до цього нападу, і ось цей момент настав. Залужний просто робив свою справу. І це дає завжди таку впевненість", — сказав Резніков.