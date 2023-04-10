Окупанти вбивають не лише людей: чорноморські дельфіни можуть повністю зникнути через війну (фото)

Усього за три місяці загинуло від однієї шостої до однієї п’ятої чисельності дельфінів у чорному морі

Жертвами російської агресії стають не лише люди, а й наші брати менші. Одними з наймасовіших жертв стають чорноморські дельфіни, які, якщо війна не припиниться найближчим часом, можуть зовсім зникнути.

Про це повідомляє "Газета Виборча", з посиланням на останні дослідження вчених Жешувського університету.

Так, за даними дослідників, російська агресія проти України, у тому числі воєнні дії у Чорному морі, стала причиною масового вимирання дельфінів та морських свиней. За їхніми оцінками, лише за кілька місяців війни гине близько 20 відсотків популяції чорноморських китоподібних.

"Це перше наукове дослідження, в якому ми дуже хотіли б помилятися. Якщо воєнні дії на морі не припиняться, протягом 12-18 місяців місцеві китоподібні можуть вимерти", — каже професор Вегжин.

Вчені зазначають, що навіть у мирний час стежити за смертністю деяких видів тварин — непросте завдання, тим більше, що відбувається з ними під час війни. Смертність китоподібних внаслідок бойових дій досі не вивчена.

Проте для цього дослідження фахівці придумали новий метод. Вони вирішили використовувати соціальні мережі та збирати інформацію, якою діляться в Інтернеті люди, які свідомо не брали участь у дослідницькому проекті.

"Отримати їх іншим шляхом — на той час і на такій великій території, особливо під час війни — було б дуже складно", — зазначає Венгжин.

Дослідники вважали, що якщо людина побачить дельфіна або морську свиню, викинутих на берег, цілком імовірно, що вона буде настільки схвильована, що поділиться інформацією в соціальних мережах. Оскільки пости часто містять теги, це спрощує пошук інформації.

За підтримки вчених із різних країн протягом трьох місяців (з травня по липень 2022 р.) вони збирали інформацію про загиблих дельфінів та морських свиней, опубліковану в соціальних мережах як в Україні, так і в інших країнах Причорномор’я (Болгарія, Румунія, Грузія, Туреччина та Росія).

Результати були шокуючими: лише за три місяці загинула від однієї шостої до однієї п’ятої їхньої популяції.

"Результати, отримані за допомогою громадянської науки, можуть бути не такими точними, як результати, отримані за допомогою традиційних наукових методів, тому водночас ми провели реальне дослідження смертності дельфінів на фрагменті узбережжя Чорного моря у національному парку "Тузловські лимани" в Україні. ", - додають фахівці.

Потім дослідницька група порівняла результати, отримані в ході дослідження з використанням інформації із соціальних мереж, з результатами власного ретельного аналізу смертності дельфінів, проведеного на узбережжі Тузловських лиманів, і вони виявилися на диво схожі.

Тузловські лимани

"Ми були здивовані тим, наскільки схожі результати. Це переконало нас у тому, що дані, отримані із соціальних мереж, надійні та відображають реальність. Цифри виявилися для нас шокуючими", — зізнається проф. Венгжин.

Дані, отримані із соціальних мереж, показують, що за три місяці реалізації проекту на берег викинуло близько 2500 тіл дельфінів та морських свиней.

"Бо всього 6-8 відсотків мертвих китоподібних викидає на берег (інші опускаються на дно), неважко підрахувати, що за ці три місяці загинуло від 37 500 до 48 000", — пояснюють вчені.

Це шокуюча цифра. Тим більше, що до війни чисельність китоподібних у Чорному морі була досить добре оцінена і налічувала близько 253 тисячі особин. Усього за три місяці загинула від однієї шостої до однієї п’ятої популяції.

Автори проекту повідомляють, що багато дельфінів загинули внаслідок травм, безпосередньо спричинених вибухами, спричиненими, зокрема, численними мінами, морською битвою за Зміїний острів та російськими обстрілами Одеського порту та його околиць. Інші загинули від декомпресійної хвороби, можливо, спричиненої швидким випливом на поверхню під час вибуху.

"Однак нам здається, що більшість не загинула внаслідок вибуху. Основною причиною, і в той же час непереборною під час бойових дій, є гідролокатори, які використовуються бойовими кораблями. Вони посилають високочастотні акустичні хвилі, ушкоджуючи частину мозку дельфіна, яку називають динею. Він відповідає за навігацію та полювання. Без нього дельфіни не можуть вижити", — пояснює проф. Венгжин.

Він додає, що вплив сигналів сонара призводить до великого дефіциту енергії цих тварин. — Внаслідок цього відбувається швидка втрата ваги, а китоподібним потрібен шар жиру для ізоляції. Навіть 40-відсотковий дефіцит енергії, що виникає внаслідок 10-денного голодування, становить для дельфінів смертельну загрозу. Таким чином тварини помирають дуже довгою і болісною смертю.

Крім травм, багато особин, знайдених на пляжах, були виснажені, що свідчило про смерть від голоду та переохолодження. Деякі були ще живі, але так сильно поранені, що їх було неможливо врятувати.

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