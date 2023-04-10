Рус

Україна повернула з полону рф 100 військових: серед них захисники "Азовсталі", Маріуполя та Гостомеля (фото, відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1152
Україна повернула із полону своїх захисників Новина оновлена 10 квітня 2023, 17:13
Україна повернула із полону своїх захисників. Фото Андрій Єрмак

Частина звільнених людей має серйозні поранення чи захворювання

Україна повернула із російського полону ще 100 наших воїнів. Йдеться про військових, моряків, прикордонників та нацгвардійців. Серед них також є захисники Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля.

Про це сьогодні, 10 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, частина звільнених людей має серйозні поранення чи захворювання. Їм буде надано всю необхідну допомогу і для цього ОП робитиме все можливе. Єрмак також наголосив, що одним із головних завдань президента Володимира Зеленського є повернення всіх українських полонених.

"Такі дні, як сьогодні, можна охарактеризувати цитатою італійського проповідника Франциска Ассізького: «Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. І ви раптом виявите, що робите неможливе. Це був непростий обмін, і я вдячний всій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за те, що кожен робить те, що часто багатьом може здаватися неможливим. Робить свою роботу, дуже важливу сьогодні", — зазначив Андрій Єрмак.

З особливою радістю він повідомив про обмін полоненими родичам захисників, які повернулися, які чекали своїх рідних вдома протягом тривалого часу.

"Очікування – це завжди дуже складний та нервовий процес. Наші – вдома. І ми повернемо всіх. Тому що люди – головна цінність України ", — підсумував голова ОП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перед Новим роком з російського полону вдалося звільнити 140 осіб, з яких 132 чоловіки та 8 жінок. Серед них були також захисники Маріуполя та острова Зміїний.

Теги:
#Україна #Обмін полоненими #Російський полон #Андрій Єрмак