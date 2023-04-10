Відома захисниця "Азовсталі", яка зіграла весілля прямо в бункері, звільнена з полону (фото)

"Нава" повернулася додому разом із ще 99 українцями

Україна продовжує повертати своїх громадян. 10 квітня з російського полону додому повернулися 100 наших співвітчизників, яких захопили росіяни під час боїв за Київщину та Маріуполь.

Серед повернених додому українців можна побачити і відому захисницю "Азовсталі" Валерію Карпіленко з позивним "Нава". Героїня стала відома на всю Україну під час оборони Маріуполя, який вона захищала пліч-о-пліч зі своїм чоловіком Андрієм "Бородою". Вона зіграла весілля з ним просто у сховищі на меткомбінаті 5 травня – в день створення легендарного полку "Азов". Кільця довелося спорудити із фольги.

Історія глибоко зворушила і залишилася в серцях українців. Проте, на жаль, уже за кілька днів чоловік загинув під час ворожого обстрілу.

Тепер через безліч нестерпних випробувань захисниця вдома. Вона була зафільмована на відео з обміну разом іншими нашими воїнами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що майже через рік полону додому повернувся відомий український легкоатлет.

Також ми повідомляли, що через два місяці після полону військовий, чиє фото з яблуком облетіло соцмережі, повертається до ЗСУ.