"Чому ви не здалися в полон": мешканка Кривого Рогу приголомшила військових докором (відео)

Жінка спробувала уникнути розмови і не змогла до ладу пояснити свою позицію.

В Україні знову спалахнув скандал за участю військових. Цього разу захисників та громадськість обурили слова жінки в одній із клінік Кривого Рогу.

Відео з її висловлюваннями прямо зараз з великою швидкістю поширюється мережею.

Так, військових обурила дуже неоднозначна фраза однієї з жінок у черзі у місцевій лікарні. Автор відео стверджує, що українка в особистій розмові з ним поставила питання "А чому ви не здалися в полон?" Отримавши таке раптове запитання, чоловік вирішив записати відео та уточнити, що саме жінка мала на увазі.

Судячи з опублікованих кадрів, вона не заперечує сказаної їй фрази, але своїм виглядом показує, що не розуміє обурення, адже за її словами вона мала на увазі, що якби воїни здалися в полон, то нібито залишилися здорові і живі.

"А чого ви не здалися в полон? Не були б поранені і живі залишилися", — каже вона.

Військового не влаштувала така відповідь, адже вже давно відомо, як росіяни поводяться з українцями, а тому такий вислів жінки виглядає досить дивно. Він спробував ще раз уточнити її позицію, але вже цього разу почув: "Та нічого я тобі не пояснюватиму".