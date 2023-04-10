Іноземний легіон готовий відчинити двері: Резніков розповів, яких фахівців потребує Україна у війні з рф

Україна шукає пілотів та спеціалістів з обслуговування західної техніки

Після початку російського вторгнення багато країн світу вирішили допомогти Україні зі зброєю, що призвело до появи на озброєнні ЗСУ величезної номенклатури різноманітної бойової техніки, яку треба обслуговувати та ремонтувати. Втім, допомогти із цим можуть іноземні фахівці.

Про це розповів глава Міністерства оборони України Олексій Резніков під час спільного брифінгу зі своїм данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном.

Глава Міноборони зазначив, що якщо спеціалісти мають бажання та навички з обслуговування західної техніки, а також якщо вони мають відповідні дозволи та доступ до документів, то вони можуть приїхати працювати в Україну.

Він також додав, що це ж стосується і пілотів літаків західного зразка.

"Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь (у війні), іноземний легіон готовий відчинити двері", — зазначив Резніков.

Як повідомлялося раніше, речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше повідомив, що іноземні пілоти вже надсилали заявки на вступ до ЗСУ.