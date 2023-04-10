Чи буде ракетний удар по Україні на Великдень: у ЗСУ дали відповідь

Ракетного удару можна чекати не лише на Великдень

ЗСУ готуються до того, що росіяни можуть завдати нового масованого ракетного удару будь-якої миті, у тому числі й на Великдень.

Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі єдиного марафону новин, українці мають бути готовими до того, що ракетний удар може статися будь-якої миті.

При цьому він зазначив, що в Україні багато хто вже відсвяткував Великдень.

"Країна, яка використовує релігію як зброю масового ураження, на сьогоднішній день я так називаю Московський патріархат, може зробити це (обстріл, — ред.) і на Великдень, а може й ні", — сказав Ігнат.

Говорячи про ознаки підготовки ракетного удару росіянами, спікер ЗС ЗСУ наголосив, що такі спостерігаються постійно, це можна побачити і в діях їх кораблів та в ситуації на аеродромах, де знаходиться стратегічна авіація.

Ігнат додав, що окупанти розосередили свою стратегічну авіацію, проте завдяки інформації від партнерів у ЗСУ є розуміння про те, що відбувається на аеродромах і чи є біля літаків ракети.

"Ми маємо бути в готовності і маємо захищати країну в будь-який час", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, згідно з підрахунками росія з 24 лютого 2022 року запустила територією України близько 4750 ракет різної дальності на суму 16 млрд доларів.