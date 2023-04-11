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Україна змінила плани наступу через "злив" секретних даних? Данілов дав чітку відповідь

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
Олексій Данілов Новина оновлена 11 квітня 2023, 12:17
Олексій Данілов. Фото УП

Україна тримається раніше запланованого курсу

В Україні поставили під сумнів правдивість інформації щодо зміни планів, які стосуються майбутнього контрнаступу Збройних сил, після "зливу" секретної інформації Пентагону та розвідки.

Про це секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов розповів німецькому каналу ARD, коментуючи один з останніх матеріалів CNN, де йшлося про нібито зміну військовими контрнаступальних планів ЗСУ після витоку секретних даних.

"Я не знаю, з ким говорив CNN. У будь-якому разі можу зазначити, що кількість людей, які знають про наші плани на нашій території, вкрай обмежена. І я не думаю, що інформатор, який був на зв'язку із CNN, мав до цього якесь відношення", — пояснив він.

Крім того, секретар РНБО додав, що Україна систематично контактує зі своїми основними партнерами, а саме США, Великою Британією, Німеччиною та Польщею. За його словами, дані проведення конкретних військових операцій або те, який підрозділ і на якому напрямку знаходиться — це абсолютно секретна інформація, тож доступ до неї має лише вкрай обмежене коло людей.

"Якщо хтось думає, що він її має (секретну інформацію — Ред.), можу тільки привітати. Але я не знаю, звідки вони могли її взяти", — підсумував він.

Нагадаємо, що телеканал CNN, посилаючись на власні джерела, нібито близькі до президента Володимира Зеленського, повідомив, що Україна нібито змінила деякі свої військові плани після "витоку" секретних документів у мережу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що витік секретних документів спричинив кризу у відносинах між США і союзниками.

Теги:
#Війна #Пентагон #Документи #Олексій Данілов