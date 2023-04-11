Наступ чи контрнаступ? Експерт натякнув на масштаб операцій ЗСУ проти росії

Сергій Грабський для "Телеграфа" оцінив підготовку деокупації українських територій

На сьогодні в стратегічному плані варто говорити більше не про контрнаступ ЗСУ, а про масштабні наступальні операції України по звільненню окупованих територій. При цьому Захід дійсно зняв певні обмеження для української армії щодо ударів по території рф.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

"Дуже і дуже дратує це непрофесійне визначення "контрнаступ". Контрнаступ — це щось тактичне і передбачає, що супротивник буде відкинутий на якусь відстань. І це буде здійснюватися після його вдалого чи невдалого наступу. Тож який контрнаступ може здійснюватися на сьогоднішній день, скажімо, на південному напрямку, коли там активні бойові дії не ведуться вже протягом останнього пів року?! У даному випадку ми говоримо про наступальні операції ЗСУ, які мають на меті визволення українських територій", — зазначає він.

Як пояснив експерт, нерідко в публічній площині лунають невірні некоректні переклади з англійської мови, і "контрнаступ" — в контексті масштабних планів ЗСУ звільнити всю територію України від рф є "некоректним висловлюванням".

При цьому Грабський погоджується з тим, що зараз росіяни дуже нервують через підготовку крупних українських наступальних операцій. Про що, зокрема, опосередковано свідчить і активізація різноманітних ІПСО кремля.

Так, в контексті нещодавнього зливу "секретних даних" в США про нібито підслуховування розмов президента України, офіцер зазначив: "В США вкотре пояснюють представникам російської політичної еліти: пора зав'язувати з війною, тому що їм буде однозначний кінець. І чим далі росіяни йдуть, тим швидше вони погіршать для себе ситуацію".

При цьому Захід зняв запобіжники для України щодо враження військових цілей на російській території — "наші союзники не мають нічого проти, якщо ЗСУ своїми силами та засобами, розробленими в Україні, будуть наносити такі удари".

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов наголошував, що зараз дуже важливо зберігати в секреті всі деталі наступу ЗСУ, щоб ворог не зміг підготуватися.

"Телеграф" також розповідав про те, що глава Міноборони Олексій Резніков озвучив строки та завдання наступу ЗСУ. Він висловив упевненість, що цей рік може стати переможним для України та програшним для росії.