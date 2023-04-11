Козаки і ковбої братаються: старший радник Конгресу США пояснив, у чому українці та американці однакові

Україна та Америка мають досить високий рівень ідентичності, переконаний Массаро

Нема більш схожих країн у світі, аніж Сполучені Штати Америки та Україна. Обидва народи цих держав стали "продуктами" війн за незалежність із великими імперіями.

Про це в інтерв'ю для "Української правди" розповів старший політичний радник Гельсінської комісії США Пол Массаро, зазначивши, що у випадку Америки, жителі її країни свого часу вимушено виборювали свою незалежність у війні з Британською імперією, тоді як українці робили те саме із Російською імперією.

За його словами, Україна та Америка мають вкрай високий рівень ідентичності: "І ми також люди, які розсувають рамки, знаєте, "ковбої та козаки" – культура свободи глибоко вкорінена в кожному з нас".

Массаро також додав, що, якщо подивитись на класичну європейську модель держави, яка є чимось на кшталт "етнічна приналежність – релігія – мова", Україна має набагато більш американський стиль ідентичності, заснованої на цінностях.

Також Массаро додав, що у Штатах і в Україні співіснує різноманіття: кілька мов, етносів, релігій, обидві країни мають досить високий рівень толерантності. Водночас вони об'єднані навколо спільних цінностей, а саме свободи і незалежності.

"У цьому сенсі, я думаю, що немає двох більш схожих країн у світі, ніж Сполучені Штати та Україна", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що саме США стали головним союзником України ще з перших днів повномасштабного російського вторгнення і підтримують Київ до сьогодні. Зокрема, лише кількома днями раніше Вашингтон пообіцяв передати ще один пакет військової допомоги для ЗСУ.