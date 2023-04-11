Ахметов подав новий позов до суду проти росії і дав обіцянку щодо грошей

Гроші, які компенсує бізнесменові росія, він має намір направити на відновлення України

Український бізнесмен Рінат Ахметов ініціює арбітраж проти росії за захоплені активи в Донецькій та Луганській областях. Він вимагатиме відшкодування завданих йому збитків.

Про це стало відомо із заяви, опублікованої сьогодні, 11 квітня, на сайті компанії СКМ, що належить Рінату Ахметову.

"Український бізнесмен Рінат Ахметов, як інвестор, вимагатиме від росії компенсації усіх збитків, завданих йому внаслідок втручання в діяльність або експропріації активів та інвестицій так званими "ДНР" та "ЛНР" під керівництвом або контролем росії у 2014-2017 роках", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до таких активів входять десятки підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів, нерухомість, у тому числі "Єнакіївський металургійний завод", "ДТЕК Ровенькиантрацит", "ДТЕК Свердловантрацит", навчально-тренувальна база "Кірша" та "Донбас Арена" у будівництво якої було інвестовано понад 400 млн доларів.

Кошти, які компенсує бізнесменові росія, він має намір направити на відновлення України, будівництво нових підприємств, створення робочих місць і зростання економіки країни. У своїй заяві він зазначив, що добиватиметься справедливості у всіх можливих інстанціях.

"Ми обов’язково відновимо нашу країну, зокрема наш, український Донбас, а "Донбас Арена" знову стане місцем щасливих зустрічей та яскравих емоцій", — підсумував Рінат Ахметов.

Варто додати, що 2022 року після початку повномасштабної війни бізнесмен подав позов проти росії до Європейського суду з прав людини. Він вимагав вжиття заходів та рішень щодо компенсації збитків, які пов’язані зі знищенням та перенаправленням потоків зернових та металів з боку країни-агресора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Міжнародний кримінальний суд відкриває у Києві свій офіс. Це дозволить більш якісно притягнути до відповідальності росії за воєнні злочини на території України.