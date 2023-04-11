Україна таки отримає F-16? У Європі обнадіяли можливими строками

Рішення щодо західних винищувачів залишається досяжним у короткостроковій перспективі

У Данії не виключають, що рішення Заходу про можливу передачу Україні бойових літаків буде ухвалено після постачання МіГ-29 поляками та словаками.

Про це повідомляє Le Figaro із посиланням на заяву міністра оборони Данії.

Так, за словами міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, довгоочікуване рішення Заходу про постачання Україні своїх бойових літаків може бути прийняте вже "до літа" 2023 року. Він додав, що обговорення вимагають часу, оскільки країни мають діяти спільно, але рішення залишається досяжним "у короткостроковій перспективі", зазначивши, що "Данія не збирається робити це поодинці".

"Нам доведеться робити це разом із кількома країнами. І нам також доведеться вести діалог з американцями з цього приводу", — заявив Поульсен.

Видання зазначає, що зараз жодного сучасного західного літака, на який претендує Київ, досі не було поставлено.

Довідково: Данія має парк з 43 F-16, тридцять з яких перебуває в експлуатації. Ці літаки розробки США замінюються на 27 американських F-35.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ЗСУ назвали 8 головних причин, чому Україні необхідні F-16.

Також ми повідомляли, що Україна отримала перші винищувачі від Словаччини, і розповіли скільки прийшло і скільки ще мають дати.