Кабмін розширив права військкоматів щодо повісток: адвокат вказав на ризики нових проблем

Євген Грушовець прокоментував "Телеграфу" відповідну постанову уряду та які вона матиме наслідки

Логіка постанови Кабінету міністрів щодо розширення прав військкоматів у певній мірі продиктована боротьбою держави з ухилянтами. Але який саме буде алгоритм виконання цього рішення і чи буде він на практиці ефективний — наразі питання залишаються відкритими. Адже нові вимоги можуть спровокувати чергові проблеми.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив адвокат, член Ради адвокатів Київщини Євген Грушовець.

"Зараз мені незрозумілий механізм виконання цього рішення. Добре: будь-хто може деінде отримати повістку. Але питання: вони викликають повісткою в Територіальний центр комплектування по місцю вручення? Поясню таким чином: у кожного чоловіка чи жінки є своє відношення до військової служби. Є чимало свідомих громадян, які прийшли, наприклад, одразу у військкомат, а деякі з них вже поїхали захищати Україну. Інші — перебувають на обліку, вони уточнили свої дані, і військкомат розраховує, що людина якоїсь конкретної спеціальності у них є. Вона буде в резерві, проходитиме навчання чи якесь перепрофілювання. Умовно — артилерист чи навідник, або механік. Теоретично, в Києві у Голосіївському військкоматі знають, що у них є 10 навідників. Вони розуміють, що ці навідники потрібні будуть через місяць-три. Зараз цей навідник поїхав у Львів, і там йому вручають повістку, не маючи на тому місці жодної особової справи. Тож незрозуміло, який у такому разі буде алгоритм дій ТЦК", — пояснює правозахисник, вказуючи на брак певної юридичної чистоти процедури.

Тобто, за його словами, військові з поліцією можуть встановити особу якогось конкретного громадянина у Львові, а він говорить, наприклад, гаразд, я батько трьох дітей, у мене документів немає, "Дії" нема тощо — "особа, умовно кажучи, була проїздом у Львові і їхала кудись в інше місце".

"Тому, по-перше, питання відкрите, як представники ТЦК будуть все це перевіряти, і чи це не створить додаткових проблеми для обороноздатності країни. По-друге, не до кінця зрозумілий чіткий механізм, яким саме чином це буде перевірятися: особової справи людини у Львові немає, медичних даних немає (що вона може робити, що не може), сімейного стану нема. Взагалі, нічого немає. Тому, в принципі, це рішення КМУ може на практиці створити дуже багато проблем", — зазначає Євген Грушовець.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи може знятий з військового обліку українець отримати повістку.

Також ми повідомляли, чи може поліція вручати чоловікам повістки.