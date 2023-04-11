Надовго не вистачить: у ЗСУ розповіли, скільки ще зможуть воювати "вагнерівці"

Найманця доведеться шукати додаткове джерело живої сили

Найманці ПВК "Вагнера" нині є основною силою, яка намагається захоплювати Бахмут, однак через високий рівень втрат є підстави вважати, що надовго їх не вистачить.

Таку думку озвучив речник східного угрупування Сил самооборони України Сергій Череватий в ефірі єдиного марафону новин.

На його думку, через пару місяців найманці виснажать свої можливості та більше не будуть серйозною силою.

"Якщо не змінять тактику, то я думаю, через місяць-два (закінчиться, — ред.). Це мій суб’єктивний прогноз", — зазначив Череватий.

При цьому він додав, що для розв'язання цієї проблеми вагнерівці можуть спробувати знайти джерело поповнення особового складу.

Як повідомлялося раніше, за інформацією західних офіційних осіб, під час боїв за Бахмут "вагнерівці" втратили 20-30 тисяч людей, з яких близько третини було вбито.

При цьому такий високий рівень втрат змусив ПВК "Вагнера" шукати рекрутів у психоневрологічних диспансерах, а також розповсюджувати рекламу на сайтах для дорослих.