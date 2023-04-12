Контрнаступ може початися пізніше: Шмигаль розповів, чого не вистачає ЗСУ

ЗСУ мають бути готові до контрнаступу на 100%

Україні необхідно більше артилерії та боєприпасів, щоб провести успішний контрнаступ та звільнити свої землі від російської окупації.

Як розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю The Hill, міжнародні партнери не чинять тиску на ЗСУ щодо термінів початку контрнаступу, проте воно йде зсередини країни.

При цьому він не виключив, що сам контрнаступ може розпочатися влітку, а не навесні, оскільки для цього "необхідно бути готовим на 100%".

"Щоб бути готовими до контрнаступу, нам потрібно більше артилерії, боєприпасів. Нам потрібно більше ракет малої, середньої та великої дальності, нам потрібні танки і нам знадобляться винищувачі", — зазначив Шмигаль.

Прем’єр також зазначив, що Україна неодмінно звільнить свої території та витоки даних їй не завадять.

Як повідомлялося раніше, напередодні до мережі потрапили нібито секретні документи, які можуть поставити під сумнів успіх українського контрнаступу. Втім, в Україні документи називають російською ІПСО.

Своєю чергою, у Пентагоні повідомили, що цей злив може становити загрозу для національної безпеки США.