Ворог міг просунутися під Кремінною: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти посилили атаки — кількість штурмів зросла

Російські окупанти не припиняють штурмувати в Бахмуті та проводити атаки на інших ділянках фронту на сході України. На півдні ворог проводить оборонні операції.

За даними Інституту вивчення війни, окупанти утримують позиції в лісах на південь від Кремінної та північний схід від Куп’янська. Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог атакував на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбиті 72 атаки.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Лиманському напрямку окупанти атакували біля Білогорівки та Спірного. За даними ISW, кадри з геолокацією показують, що позиції ворога в 10 км від Куп’янська на північний схід. Російські війська захопили Лиман перший, просунулися у лісовій зоні на південь від Кремінної. За даними DeepState, в лісах Кремінної окупанти все більше тиснуть аби витіснити сили оборони з Серебрянського лісництва.

Карта бойових дій в Луганській області

Ворог продовжує штурмувати в Бахмуті. Наступав біля Богданівки. В Бахмуті окупантам вдалося захопити залізничний вокзал. Українських військових атакують вагнерівці разом із російськими десантниками.

Карта боїв в Бахмуті

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках атаки були біля Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки, де точаться найзапекліші сутички. DeepState стверджує, що біля Водяного ворогу закріпитися не вдалося.

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує нарощувати оборону на півдні. Окрім нових траншей та укріплень в Криму, окупанти маневрують на Херсонщині аби уникнути українських ударів. Тривають постійні обстріли.

Лінія фронту в Запорізькій області

Лінія фронту в Херсонській та Миколаївській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україні аби прямо зараз почати контрнаступ не вистачає техніки та снарядів. Російські вагнерівці тим часом зазнають втрат і вже за кілька місяців можуть "закінчитися".