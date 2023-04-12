Ворог міг просунутися під Кремінною: свіжі карти боїв в Україні
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Окупанти посилили атаки — кількість штурмів зросла
Російські окупанти не припиняють штурмувати в Бахмуті та проводити атаки на інших ділянках фронту на сході України. На півдні ворог проводить оборонні операції.
За даними Інституту вивчення війни, окупанти утримують позиції в лісах на південь від Кремінної та північний схід від Куп’янська. Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог атакував на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбиті 72 атаки.
Схід України
На Лиманському напрямку окупанти атакували біля Білогорівки та Спірного. За даними ISW, кадри з геолокацією показують, що позиції ворога в 10 км від Куп’янська на північний схід. Російські війська захопили Лиман перший, просунулися у лісовій зоні на південь від Кремінної. За даними DeepState, в лісах Кремінної окупанти все більше тиснуть аби витіснити сили оборони з Серебрянського лісництва.
Ворог продовжує штурмувати в Бахмуті. Наступав біля Богданівки. В Бахмуті окупантам вдалося захопити залізничний вокзал. Українських військових атакують вагнерівці разом із російськими десантниками.
На Авдіївському та Мар’їнському напрямках атаки були біля Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки, де точаться найзапекліші сутички. DeepState стверджує, що біля Водяного ворогу закріпитися не вдалося.
Південь України
Ворог продовжує нарощувати оборону на півдні. Окрім нових траншей та укріплень в Криму, окупанти маневрують на Херсонщині аби уникнути українських ударів. Тривають постійні обстріли.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україні аби прямо зараз почати контрнаступ не вистачає техніки та снарядів. Російські вагнерівці тим часом зазнають втрат і вже за кілька місяців можуть "закінчитися".