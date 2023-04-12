Очільник Пентагону оцінив, чи готові ЗСУ до контрнаступу

Контрнаступу ЗСУ очікують не тільки в Україні

Український контрнаступ, який на думку прем'єра Дениса Шмигаля ще недостатньо матеріально підготований, обговорюється все частіше. Українські військові достатньо готові для проведення контрнаступу, вважає міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це він висказався на пресконференції. Остін зазначив, що в українців є необхідні можливості для досягнення успіху, згадавши про підготовку солдат та надану допомогу. Вона триватиме, аби обороноздатність нашої країни була на високому рівні.

Він також сказав, що в українського керівництва є план, однак тільки президент Володимир Зеленський та інші керівники країни посвячені в деталі плану. Нагадаємо, про ризики для українського контрнаступу заговорили після витоку секретних даних з Пентагону.

Раніше "Телеграф" публікував думку, що такий витік попри напруженість між союзниками та ризики для України все ж не грає на руку росії, бо дає можливість коригувати плани. Зазначимо, що чекати конкретної дати контрнаступу не варто, вважають у РНБО, адже бойові дії та операції тривають постійно.