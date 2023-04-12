росія має дві цілі: у ГУР пояснили, чому спливають відео зі стратами українців

Відео з стратами — це державна політика росії

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, які цілі переслідують росіяни відеороликами зі стратою українських військових.

Про два завдання окупантів повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

У ГУР переконані, що страти і подальша публікація своїх звірств, є державною політикою росії і несе в собі два завдання:

першою метою є залякування українців, які побачать ці відео.

другий — відбити бажання у своїх здаватися в полон

"Публікація цього відео є свідченням, що подібна геноцидна політика, подібна політика військових злочинів є державною політикою. Оскільки пропаганда на росії централізована, то періодична публікація таких звірств російських військових, які ми спостерігаємо, ми бачили нещодавно страту українського бійця за гасло "Слава Україні", це цілеспрямована державна політика росії з висвітлення звірств своєї армії проти українців, проти українських військових. Метою такої політики, зокрема, є спроба посіяти паніку в українських Силах оборони і безпеки.Але також метою є і залякування своїх бійців, мовляв, "ви не думайте здаватися в полон, оскільки в українському полоні робитимуть з вами теж, що і ми робимо з ними", — сказав Юсов.

Незважаючи на подібні ролики Юсов зазначає, що Україна продовжує дотримуватися Женевських конвенцій і бере окупантів у полон, без таких розправ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський зробив заяву щодо страти українця росіянами.

Також ми повідомляли, що глава СБУ дав обіцянку помститися росіянам за страту полоненого.