Окупанти готуються покинути Запорізьку АЕС? Що вдалося дізнатися українським спецам

Колаборанти Енергодара вже отримали відповідне попередження

Російські окупанти розглядають сценарії евакуації з території Запорізької атомної електростанції, звідки восени минулого року ЗСУ намагалися вибити загарбників.

Як у середу, 12 квітня, повідомили у Центрі національного спротиву (портал, створений Силами спецоперацій – Ред.), окупанти вже встигли повідомити завезених на електростанцію співробітників "росатому" та місцевих колаборантів про ймовірну примусову евакуацію. Наразі триває складання списків їхніх родичів, аби усі були готові оперативно виїжджати за першим же сигналом.

Нагадаємо, що після того, як російські війська захопили ЗАЕС, досить велика кількість працівників не залишили свої робочі місця та вимушено погодилися співпрацювати із "росатомом". Саме завдяки цим людям стабільна робота АЕС триває навіть в умовах окупації.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як російські окупанти жорстоко побили керівника управління Запорізької АЕС Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Крім того, загарбники затримали і замкнули у підвалі начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера. Останній відповідає за ядерну та радіаційну безпеку на електростанції.