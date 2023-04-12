Куля летіла у голову: український морпіх дивом вцілів у перестрілці з окупантами (відео)

Відео в мережі опублікували побратими військового

Українські військові, захищаючи рідну країну від окупантів, часом роблять неймовірні речі на фронті, ризикуючи власним життям та опиняючись на волосині від смерті. Такий випадок стався з бійцем, який дивом вижив у контактному бою із загарбниками.

Про це сьогодні, 12 квітня, повідомили на сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, опублікувавши відповідне відео.

Героєм ролика є морський піхотинець, який завдяки справжньому диву, уникнув влучання кулі прямо в голову при веденні контактного бою з противником.

"Український захисник вів стрільбу по ворогу. А той дав чергу у відповідь. Камера зафіксувала, як одна з куль пролетіла над шоломом морпіха. Нехай доля й надалі оберігає наших побратимів від ворожих нападів", — зазначили в бригаді.

Після того, що сталося, воїн відбіг від вікна убік. На щастя, він не отримав жодних поранень, куля влучила у стіну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що боєць Десантно-штурмових військ ЗСУ з позивним "Якудза" здійснив геройський вчинок, витягнувши побратима буквально з-під носа окупантів.