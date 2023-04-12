"Українці мають стати на захист дітей героїв": Львівська ОВА та ГО "Мрія дітей України" будуть разом підтримувати родини полеглих воїнів

Львівська обласна військова адміністрація та ГО "Мрія дітей України" підписали меморандум про співпрацю

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та очільниця ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова підписали Меморандум про співпрацю щодо підтримки родин полеглих воїнів.

"Максим Зіновійович, як очільник військової адміністрації, знає ситуацію, володіє інформацією про загиблих. І чудово розуміє, що за зведеннями та статистикою — людські долі", — каже Дана Ярова.

За її словами, об'єднавши зусилля, вдасться ефективніше працювати з громадою, з кожною сім’єю, допомагати дітям з психологічною реабілітацією, навчанням, відправляти на відпочинок у літні табори, організовувати заходи тощо.

Очільник Львівської ОВА підкреслив, що спільні зусилля насамперед спрямують на програми реабілітації дітей, що постраждали через війну, питання соціального та правового захисту.

"Наші оборонці стали на захист України. Кожен житель України має стати на захист дітей наших Героїв, а також дітей, у яких відібрали дитинство російські окупанти", — наголосив Максим Козицький.