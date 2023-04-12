"Надмірна вдячність військовим псує їх": відомий ветеран ЗСУ зробив несподіване зізнання (відео)

Військовослужбовець пояснив, який фактор сильно змінює військових

Українці пишаються та дуже довіряють нашим Збройним силам, а також часто висловлюють їм свою подяку особисто чи в соціальних мережах за захист нашої країни. Однак надмірна вдячність тягне за собою зміни у поведінці бійців і далеко не у кращий бік.

Адвокат та ветеран російсько-української війни Масі Найєм в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія" висловив свою думку щодо вдячності військовим з боку українців.

За його словами, коли військові часто і звідусіль чують вдячність від людей, вони починають вважати, що їм можна все, адже їх дуже люблять. Щоб докладніше описати цей процес, військовий навів приклад слова фасилітатора, які йому запам’ятовувалися.

"Якщо ви як керівник дуже сильно контролюєте людей, ці люди апріорі впадають у пасивний режим. Якщо ви надмірно дбаєте про них, вони впадають у режим бунтарів. Як з дітьми. Якщо ви сильно любите дітей, вони починають чудити. Те саме і з військовими. Коли ми надто сильно їм вдячні, відбувається підміна понять. Вони вважають, що їм можна все, адже їх і так люблять", — сказав Найєм.

Військовослужбовець додав, що далі військові повертаються у своє громадянське життя і там є певні рамки, тобто Закони України. А якщо людина порушить ці рамки, то логіка у цій вдячності їй зовсім відпадає.

"Ви захистили громадянських людей з метою не знищити їх потім, не добити їх самим, а з метою ще більше їх оберігати. Тому, коли люди надто вдячні, вони можуть дозволяти більше, ніж це було б правильно дозволяти. Тому військовим, своїм побратимам я весь час про це говорю і говорив, що подяка суспільства — це наша база. Дякую, що у нас таке суспільство. Але далі ми повертаємося у звичайне русло", — вважає військовий.

У військовослужбовців, як підкреслив Найєм, з’явилася міцна історія, що вони є громадянами України й мають право будувати цю державу так, як вони хочуть, щоб більшість людей були щасливими та їхні права не були порушені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український військовий Віталій Бєлкін опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі пост про те, що таке пекло. Його відверті зізнання викликали бурхливу реакцію в мережі.