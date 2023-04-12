У мобілізації варто змінити дві речі: відомий ветеран ЗСУ розповів, які

Змінивши кілька речей у мобілізації Україна "виявиться на передовій усіх націй"

В Україні вже протягом року успішно продовжується мобілізація, проте існують речі у підході державі до неї, які б не завадило змінити.

Про це заявив адвокат та ветеран російсько-української війни Масі Найєм в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на каналі "Орестократія".

Так, на питання ведучого про те, як, на його думку, Україна могла б створити додаткову мотивацію для українських чоловіків Масі Найом відповів, що в цьому процесі він змінив би дві речі:

"Перше — уявімо, що військова служба це робота в якійсь приватній компанії. Нам дуже важливо показати людям, які сервіси ми даємо, з якою повагою ми їх даємо, щоб про цю повагу вони почали говорити між собою. І як це буде (у цьому випадку — Ред) відбуватися через 20 років, наприклад, мій син, якщо почнеться війна, він скаже, слухайте, я піду воювати. А чому?Тому, що коли мій батько воював, його держава забезпечила після війни цим, цим і цим. Завдяки цій підтримці ми маємо те, те й те. І ось така повага є і ставлення держави заслуговує на те, щоб громадянські люди пішли воювати", — вважає ветеран.

Другим важливим пунктом, завдяки якому, вважає Найєм, Україна "виявиться на передовій усіх націй" являється — мобілізація за конкретними вміннями людини.

"Друге — це якщо мобілізація відбуватиметься по тому, що людина вміє. Тобто, наприклад, Військово-лікарська комісія. От скажіть, ми маємо право мобілізувати 50 тисяч медиків? Маємо. А ми могли б зробити так, щоб держава говорила — шановні 50 тисяч мобілізованих або оголосити, що держава, Міністерство оборони хоче мобілізувати 50 тисяч військовослужбовців, а саме медиків. Ви ж не підете воювати? Ви ж не хочете воювати? Медики, ви ж не вмієте воювати. Тому ось, що ми зробимо, ми вас в першу чергу "закинемо" на ВЛК — дайте будь ласка, іншу філософію цих сервісів у вас є знання, інші підходи. Зробіть це, будь ласка. Я впевнений, більшість медиків побіжать. Тому що вони не вміють воювати, але у них є знання. Так зробіть це", — каже Найєм, додаючи, що він розуміє сьогоднішніх співробітників ВЛК, адже вони поранені спілкуванням військових з ними. Але й військових я розумію. "Я поранений приходжу, а там шалені черги. Чому до мене таке ставлення?"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розширення повноважень військкоматів може вплинути на суспільство.

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