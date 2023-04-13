Війна — день 414: росіяни безуспішно штурмують Мар’їнку, зазнають втрат у Бахмуті

Оперативно про головне 13 квітня

Повномасштабне вторгнення росії до України триває 414 днів. Як і раніше, найважчі бої точаться на Донбасі. Там окупанти продовжують спроби наступу на низці напрямків, зокрема, безуспішно штурмують Мар’їнку, а також попри великі втрати атакують Бахмут. Тим часом опубліковане російськими терористами відео нелюдської страти українського військового вкотре вдарило по самій росії на міжнародній арені: багато країн та їхні представники висловлюють засудження та вимагають покарання для злочинців, які вчинили це вбивство.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розповсюдження в мережі відео зі стратою українського військовополоненого порівняв звірства росіян зі злочинами нацистів та закликав до швидших постачань озброєння.

До кінця року Польща отримає 116 танків Abrams M1A1, а в 2026 році – 250 нових моделей М1А2.

Інформація за 10 квітня доступна у будівництві: Війна — день 411: окупанти знижують темпи обстрілів і зазнають величезних втрат

З даними за 11 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 412: окупанти просуваються в Бахмуті і готуються до ракетного удару

Про те, що відбувалося 12 квітня, читайте у матеріалі : Війна — день 413: окупанти тиснуть на сході та окопуються на півдні